"Vamos à Madeira ganhar o jogo e meter em campo o melhor 'onze'. Não há outra forma de dar a volta às coisas. O Nacional tem o quarto jogo seguido em casa, mas, à exceção desta viagem, está praticamente nas mesmas condições que nós. Temos um grupo algo limitado, mas estamos confiantes e tenho a certeza que vamos dar uma boa resposta", disse Sérgio Conceição.

O técnico reiterou que a conquista da Taça de Portugal "é um dos objetivos da época do FC Porto" e reconheceu que, além das dificuldades colocadas pelo adversário, "as condições do relvado e do tempo [na Madeira] podem condicionar a preparação do jogo e a escolha de um ou outro jogador."

"É algo que está dentro do meu pensamento. Tivemos um relvado difícil no jogo com o Famalicão, e o Nacional também teve um relvado difícil [frente ao Sporting]. Um estava gelado e o outro empapado. Temos de ser mais fortes do que isso, pois, independentemente do relvado e das condições de tempo, temos de ganhar o jogo", partilhou o técnico dos 'azuis e brancos'.

Preocupação para Sérgio Conceição são também as deslocações feitas pela equipa, que retiram o grupo da 'bolha' de segurança das suas instalações, expondo-o ao crescente aumento de contágios da pandemia de covid-19.

"Tentamos ao máximo ter essa responsabilidade de perceber que nos devemos proteger, a nós e aos outros. Aqui [no centro de treinos] as coisas são cumpridas a 100% e alertamos os jogadores para que fora tudo seja feito da mesma forma. O que vier há de vir", observou.

Numa altura em que se fala na possibilidade de o país entrar num novo confinamento, a partir desta semana, o treinador do FC Porto não acredita que os campeonatos profissionais de futebol possam vir a parar.

"Não sei se será possível para esta máquina outra vez. Mas se assim o decidirem teremos de cumprir e respeitar. Já temos experiência de estar quase três meses confinados e o trabalho correu bem, como se viu na nossa reta final de campeonato da época passada. Mas não desejo repetir, gostaria de competir", partilhou Sérgio Conceição.

O treinador do FC Porto falou ainda da evolução e adaptação do avançado Taremi, que já leva oito golos nos 20 jogos realizados em todas as competições, considerando que o iraniano começou a ser aposta regular no 'onze' no "momento certo".

"O Taremi teve o seu trajeto normal de adaptação e percebeu as diferenças entre o Rio Ave e o FC Porto, para aqui ser um jogador decisivo e jogar com regularidade. Apesar da pressão externa para ele jogar, se o metesse mais cedo as coisas não tinham corrido tão bem. Pouco ou nada me influencia o que vem de fora, só o que se passa nos treinos", afirmou Sérgio Conceição.

Para a deslocação desta terça-feira à Madeira, o treinador dos 'dragões' ainda não pode contar com os lesionados Marcano e Mbaye, assim como Carraça, Manafá, Fábio Vieira e Francisco Meixedo, que cumprem isolamento devido à pandemia de covid-19.

FC Porto e Nacional disputam esta terça-feira um jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, agendado para as 18:00, no Estádio da equipa madeirense, no Funchal.

JPYG // RPC

Lusa/fim