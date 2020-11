O técnico dos 'dragões' vincou que o grupo já superou o desaire da última ronda do campeonato, frente ao Paços Ferreira (3-1), vincando que todos já "assumiram a responsabilidade" pelo sucedido.

"Foi um mau jogo [em Paços de Ferreira], talvez o pior da minha carreira como treinador, e já tive oportunidade de dizer isto aos jogadores. Mas, estes tropeções acontecem, já não há nada a fazer. Temos de olhar para aquilo que podíamos ter feito e estar agora em alerta com os próximos adversários", afirmou.

O próximo oponente é o Portimonense, ao qual Sérgio Conceição deixou elogios, lembrando as "dificuldades" que criou à sua equipa na época passada, também num jogo do Estádio do Dragão, já com Paulo Sérgio a comandar os algarvios.

"Ganhámos 1-0 com um golo a acabar o jogo (de Alex Telles). É uma equipa com bons jogadores e um coletivo interessante e que vai querer fazer o seu jogo. Vamos ver como se vão apresentar em termos estruturais. Estamos preparados para as diferentes situações do Portimonense e para vencer", assumiu.

Para este desafio, Sérgio Conceição confirmou que Pepe ainda não estará disponível, por não ter recuperado de uma lesão no pé esquerdo, mas comentou a renovação de contrato do clube com o defesa central, efetivada esta semana.

"É uma renovação aplaudida por todos, pelos valores que o Pepe transmite de ambição, competência e grande paixão que tem no seu dia a dia. Esse espírito único de nunca estar satisfeito com o que se conseguiu, tal como o FC Porto. Estamos muito contentes com uma renovação que é normal e natural", analisou.

Sérgio Conceição abordou, também, a sua ausência no banco de suplentes, nesta partida frente ao Portimonense, devido ao castigo de 15 dias pela expulsão da última jornada em Paços de Ferreira, mostrando "confiança total" na sua restante equipa técnica para orientar a equipa a partir do relvado.

"O Vítor Bruno [técnico adjunto] está dentro das minhas ideias e é muito competente. Vai ser um dos grandes treinadores do futebol português, assim como o Dembelé [outro adjunto] o poderá ser. Foi esta equipa técnica que ganhou títulos no FC Porto. Por isso, a confiança é total. Infelizmente, já estamos um pouco habituados a estas situações", desabafou o treinador.

Além da ausência de Sérgio Conceição no banco, e de Pepe das opções, devido a lesão, os 'dragões' também não podem contar para com Marcano e Mbaye, ambos a recuperarem de problemas físicos.

O FC Porto, que entrou para esta jornada no quarto lugar, com 10 pontos, recebe no domingo o Portimonense, 17.º, com quatro, numa partida agendada para as 17:30, que terá arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.

