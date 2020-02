Sérgio Conceição prevê dificuldades apesar de situação do Portimonense na Liga O treinador do FC Porto admitiu hoje que "não é por jogar contra uma equipa que está a ter dificuldades" que vai encontrar facilidades, referindo-se ao encontro com o Portimonense, da 22.ª jornada da I Liga de futebol. desporto Lusa desporto/sergio-conceicao-preve-dificuldades-apesar-de_5e518fac9183311287a28b7e





Sérgio Conceição defendeu que a equipa algarvia, agora comandada por Paulo Sérgio, "é uma equipa forte" e que "vai, com certeza, criar grandes dificuldades".

"Paulo Sérgio tem pouco tempo de trabalho, já defrontámos equipas na mesma situação, mas mais importante do que o adversário é a nossa equipa e a forma como vamos entrar em campo. Para ganhar temos de fazer pela vida, temos de estar fortes. Cada vez que o campeonato se aproxima mais do final é que pensemos que o tempo encurta em relação aos objetivos. Dificuldades vai haver sempre, e muitas, se não estivermos sempre no máximo", referiu o treinador em conferência de imprensa de antevisão.

Sobre as críticas que são feitas ao FC Porto e ao desempenho da equipa, Sérgio Conceição desvalorizou: "Somos alvos de críticas a todo o momento, a todo o instante, não é por aí. Nada do que gravita à volta do futebol deve condicionar o nosso caminho. Já estamos habituados à crítica fácil. É muito fácil sentar-se a frente do computador e mandar um bitaite nas redes sociais. Sabemos como isto funciona. Críticas toda a gente as recebe, o que vale é a importância que lhes damos."

O treinador da equipa 'azul e branca' foi ainda questionado sobre o castigo aplicado pelo conselho de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, no qual os 'dragões' foram punidos com um encontro à porta fechada.

"Não tenho muito a comentar sobre isso. Posso estranhar o 'timing'. Penso que foi há nove meses. Um parto de uma criança. A FPF ainda não se pronunciou sobre isso, por isso, eu também não me vou pronunciar. É uma tema para a direção", afirmou o técnico.

Sérgio Conceição falou ainda da preparação para o jogo com o Portimonense, depois de uma jornada europeia, e revelou que poderá ser obrigado a fazer algumas alterações no 'onze'.

"O cansaço de uma jornada europeia é uma realidade, o tempo de preparação para o jogo com o Portimonense é pouco, naquilo que é a preparação do jogo e no estado dos jogadores. E é isso que me preocupa. Um dia a mais na recuperação faz diferença. Mas é assim que as coisas são. Talvez isso possa obrigar a algumas alterações", deixou no ar.

O treinador revelou ainda que Pepe não estará presente no próximo do jogo, continuando a recuperar de uma lesão.

"O Pepe ainda não está a 100%. Vamos ver se no próximo jogo pode dar", disse.

O FC Porto, segundo classificado, com 53 pontos, recebe este domingo o Portimonense, no 17.º lugar, com 15, numa partida da 22.ª jornada da I Liga de futebol.

