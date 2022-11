"Estamos a contar com um jogo difícil, o adversário vai estar no seu máximo em termos motivacionais, e tem um treinador experiente, que conhece bem aquela casa e consegue dar alma e estado de espírito nestes jogos. Mas nós, se queremos ambicionar algo que neste momento temos, que é o escudo de campeão nacional, temos de ir ao Bessa, com respeito pelo adversário, com o pensamento nos três pontos", afirmou Sérgio Conceição, em conferência de imprensa de antevisão da partida.

O treinador dos 'azuis e brancos' salientou a importância do dérbi de sábado, frente ao Boavista.

"É sempre um dérbi, um jogo diferente para as pessoas do Porto. Com certeza que não vai fugir muito às características dos últimos dérbis. Muito intenso, agressivo no bom sentido, duas massas associativas muito apaixonadas pelos seus clubes", enumerou.

Conceição anunciou ainda que Pepe está "pronto para começar a dar o seu contributo" à equipa, depois da lesão sofrida no início de outubro, antes do jogo com o Portimonense.

"O Pepe está a treinar já normal, está de fora há algum tempo, está nesta fase final e pronto para começar a dar o seu contributo à equipa", afirmou.

FC Porto, segundo classificado, com 26 pontos, desloca-se no sábado ao Estádio do Bessa, às 20:30 horas, para defrontar o Boavista, nono, com 17, em jogo da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.

