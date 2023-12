"É uma final e nós damo-nos bem com finais, mas é uma final nesta competição. Segunda-feira, teremos uma final para o campeonato [com o Sporting] e assim sucessivamente. Vivemos sempre de finais neste clube. Qualquer ponto perdido no campeonato, atrasamo-nos. Perdemos um jogo na Amoreira e ficámos fora da Taça da Liga. Na Taça de Portugal, se perdermos, será assim também", começou por dizer Sérgio Conceição.

O técnico, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com os ucranianos, reconheceu que um FC Porto ao melhor nível será capaz de fazer as "coisas correrem bem" na derradeira jornada do Grupo H.

"Nós estamos habituados a este tipo de pressão. Até acho que é uma boa pressão. Neste clube, dar tudo não chega, ir ao limite é o mínimo. Sabemos da importância do jogo, mas, mais do que isso, é o nosso trabalho diário com essa motivação e dedicação. Depois, as coisas vão surgindo. A imagem do jogo será muito da nossa competência no mesmo, dentro do que definimos como estratégia, percebendo que não podemos adivinhar o que o adversário faz, até porque nas provas internas o Shakhtar é um bocadinho diferente do que faz na Liga dos Campeões. Se formos [competentes], tenho a convicção de que as coisas vão correr bem", referiu.

Para o encontro decisivo de quarta-feira, que pode dar o apuramento a qualquer uma das duas equipas, Sérgio Conceição destacou também as dificuldades que espera encontrar, principalmente pelo contexto em que tem jogado a equipa ucraniana.

"Representam um país que atravessa um momento muito difícil, todos somos sensíveis a isso, mas isto é um jogo de futebol. Li um artigo no Financial Times que destaca a importância deste jogo para o Shakthar e para o país. Isto para dizer que, além da qualidade da equipa, pela envolvência e o contexto, não vai ser fácil em todos os sentidos", salientou ainda o técnico portista.

O treinador dos 'dragões' está consciente das dificuldades que vai encontrar frente à equipa ucraniana, ainda assim acredita num desfecho feliz para o FC Porto.

"Não vai ser fácil. Que ganhe o melhor, e claro que quero que o melhor sejamos nós, pela nossa competência e pelo trajeto que fizemos nesta prova. Penso que é merecido e amanhã [quarta-feira] temos de o fazer novamente para chegarmos aos 'oitavos', não só por este trajeto mas também pela história, peso e importância de chegar aos 'oitavos' para um clube que está inserido num país que não é dos mais fortes a nível financeiro", concluiu.

Sérgio Conceição abordou a vontade de alcançar os quartos de final da prova, desvalorizando, no entanto, os milhões conquistados em caso de vitória.

"Temos muito essa vontade. Ao longo das épocas, conseguimos quatro vezes os 'oitavos' e, dentro dessas, chegámos algumas aos 'quartos'. Não sou gestor financeiro, estou aqui para conquistar títulos. Essas vitórias são importantes para conquistar esses títulos, mas claro que para os portugueses é absolutamente essencial chegar o mais longe possível na 'Champions'. Esse é o meu papel e o dos jogadores, dar o máximo para que esses títulos possam ter retorno financeiro importante para o clube. Os clubes portugueses vivem em grande dificuldade, não é só o FC Porto", esclareceu ainda.

O FC Porto recebe na quarta-feira, às 20:00, o Shakhtar Donetsk, em jogo que será arbitrado pelo romeno István Kovács.

Os 'dragões' ocupam o segundo lugar do Grupo H, com nove pontos, em igualdade com o Shakhtar, terceiro, ambos atrás do líder FC Barcelona, com 12, enquanto o Antuérpia é último, sem qualquer ponto. Um empate no Estádio do Dragão bastará aos 'azuis e brancos' para seguirem para os oitavos de final, tendo em conta que têm vantagem no confronto direto com os ucranianos, que bateram por 3-1 na primeira volta.

