Questionado sobre o impacto da vitória do Benfica sobre o Sporting de Braga na recuperação que o FC Porto tem encetado, Sérgio Conceição desvalorizou e apontou balanços para o final do campeonato.

"Estamos atentos ao campeonato. Não me compete analisar jogos dos adversários, mas preparar a equipa para ganhar o jogo de amanhã [segunda-feira]. Agora, estamos atentos ao que os nossos adversários fazem. Mas não interfere do que tem sido a nossa caminhada. O sentimento que tive hoje ao treinar a equipa é que ela está consciente do que tem pela frente, madura, que treinou com a mesma alegria de sempre, com dedicação máxima. Aqui, ninguém desarma. Estamos firmes até ao final. Depois, fazem-se as contas", salientou.

O técnico dos 'azuis e brancos', que falava em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca, que encerra a 31.ª jornada, na segunda-feira, reagiu desta forma ao triunfo do Benfica sobre o Sporting de Braga (1-0), no sábado, que permitiu aos 'encarnados' colocarem-se provisoriamente com mais sete pontos do que os 'dragões'.

Para a visita a Arouca, Sérgio Conceição salientou a importância de apresentar uma equipa consistente para dar a volta a um jogo que prevê "difícil".

"É um jogo difícil, contra uma boa equipa, que tem feito um campeonato muitíssimo positivo, até acima das expectativas que algumas pessoas pudessem ter no início da época. É verdade que já defrontámos o Arouca esta época, mas são sempre jogos diferentes, com histórias completamente diferentes", disse o técnico.

Sobre o adversário, Sérgio Conceição mostrou ter a lição bem estudada e destacou, sobretudo, a consistência que a formação de Armando Evangelista tem vindo a apresentar.

"Já não perdia há muito tempo, mas é uma equipa que nos diferentes momentos do jogo e no processo defensivo se organiza de forma interessante, podendo juntar mais um ou dois elementos à linha defensiva, dificultando a tarefa dos adversários. É uma equipa que trabalha com coesão interessante e, depois, na dinâmica em posse, tem sempre um futebol positivo, com jogadores que sabem o que fazem", explicou o técnico que, ainda assim, quer manter o foco na sua equipa para conquistar os três pontos.

O FC Porto, segundo classificado, com 73 pontos, joga na segunda-feira, às 21:15, em casa do Arouca, no quinto lugar, com 48, numa partida que será arbitrada por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

JYA // MO

Lusa/fim