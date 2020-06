O técnico salientou a necessidade do adversário de conquistar pontos para alcançar o seu objetivo, que passa pela manutenção, e que isso poderá complicar a tarefa aos 'dragões'.

"É mais um jogo de campeonato. À medida que caminhamos para o fim, as equipas que lutam por outras ambições dão tudo para alcançar os seus objetivos. No caso do Aves a situação é difícil, mas ainda é possível [garantir manutenção]", salientou o técnico, que destacou que "vai ser um jogo complicado num campo tradicionalmente difícil".

Sérgio Conceição foi questionado sobre as nomeações de Carlos Xistra e Bruno Esteves (VAR) para o jogo de terça-feira entre FC Porto e Aves, após críticas dos 'dragões' à dupla no final do Portimonense-Benfica, mas o treinador portista desvalorizou a situação e fez um pedido.

"Desejo que a equipa de arbitragem de amanhã [terça-feira] seja uma não notícia e com isto já digo tudo. Espero que todas as equipas de arbitragem sejam uma não notícia, que treinadores e jogadores sejam protagonistas. Já há bastante polémica no nosso futebol para estar agora a mexer", referiu.

O técnico abordou ainda as ausências de Manafá e Alex Telles.

"Já estive em muitas situações nestes anos em que estou à frente do FC Porto, onde tive que arranjar soluções. É para isso que sou pago, para que não se note qualquer tipo de ausência. Gostava de contar com toda a gente, mas por vezes não é assim. Conto com os disponíveis", começou por dizer o treinador que ainda aguarda uma decisão em relação ao facto de poder utilizar Alex Telles: "Estamos na expectativa. Ainda não se sabe. Vamos perceber o que vai acontecer. Gostaria de contar com todos, mas se não puder, paciência vamos para a frente com os que temos".

Sérgio Conceição falou ainda da dificuldade que tem sentido em preparar a equipa para o facto de jogar sem público e revelou que não estava à espera de um impacto tão grande.

"Eu sinceramente, devo confessar, que não pensei que fosse assim tão acentuada esta ausência dos adeptos, não pensei que se fosse sentir assim tanto esta ausência dos adeptos. Mas faz falta. Aqui ou acolá o jogador está ligado e tem acontecido no resto da Europa alguns erros, algumas falhas de concentração, que tem acontecido mais vezes e deve ser essa também a razão. Acredito que à medida que se vai jogando as coisas vão melhorando", frisou.

Ainda na antevisão do encontro com o Desportivo das Aves, o treinador da formação 'azul e branca' falou da formação do clube e mostrou-se confiante e positivo em relação ao futuro.

"Temos um plantel que nos dá garantias. Seja um miúdo de 17 anos ou um de 37, dá outras opções. Quanto a esta fornada de jogadores da formação, pode chegar alguém e bater a cláusula... Mas havendo continuidade, com a qualidade que há, o FC Porto está bem servido para ter uma base da formação nos próximos anos", concluiu.

O FC Porto, líder isolado do campeonato, com 63 pontos, joga esta terça-feira, em casa do Desportivo das Aves, que ocupa o último lugar, com 13 pontos, numa partida relativa à 27.ª jornada da I Liga de futebol.

