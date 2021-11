"Não podemos controlar a estratégica do adversário, que joga semana a semana num grande nível, mas temos as nossas armas, a nossa ambição, capacidade e organização. Representamos um clube histórico, e não vamos a Inglaterra para fazer mais um jogo, mas sim o jogo que pode ser decisivo para passarmos à próxima fase", afirmou o Sérgio Conceição.

O técnico dos azuis e branco garantiu que a derrota [5-1] no duelo anterior com o Liverpool, em setembro, já foi "dissecado" e que os erros cometidos "foram analisados", vincando que o adversário está "coletivamente bem estudado".

"Não controlamos aquilo que o adversário vai fazer, nomeadamente as escolhas do treinador. Têm um lote de jogadores com grande qualidade, que certamente darão uma resposta capaz por estarem inseridos num grupo como o do Liverpool, que na minha opinião é uma das melhores equipas do Mundo. Mas olhamos para a dinâmica coletiva da equipa e para os princípios da mesma, independentemente dos jogadores que jogarem", disse o treinador.

Questionado se este é um dos melhores momentos da equipa desde que orienta o FC Porto, Sérgio Conceição reconheceu que o grupo "está mais capaz" para abordar os momentos do jogo, mas não considerou que seja uma fase inédita.

"Acho que há períodos em que sentimos que a equipa está bem e confortável, independentemente das adversidades que pode encontrar durante o jogo. Está mais capaz nos diferentes momentos do jogo. Nestes cinco anos já passei por momentos em que a equipa estava nesse patamar", analisou.

O treinador dos azuis e brancos não mostrou preferências sobre o desfecho do outro jogo do grupo, entre Atlético de Madrid e AC Milan, considerando que as contas serão fechadas apenas na derradeira jornada.

"Sempre disse que sobre a segunda equipa a passar neste grupo, já que sobre a primeira não há dúvidas, se ia decidir no último jogo do grupo. É essa a minha convicção", disse Sérgio Conceição.

Também presente nesta antevisão ao duelo com o Liverpool esteve o médio Grujic, confessando que este "é um jogo especial" para si, por ter passado "bons momentos, durante cinco anos, no clube e na cidade" durante a ligação contratual que teve ao emblema inglês.

O jogador reconheceu que no jogo anterior com este adversário o FC Porto "não se apresentou na melhor versão", mas garantiu para esta quarta-feira uma equipa com "uma nova cara".

"Temos de correr, apresentar uma boa intensidade de jogo e comportamento tático correto. Vamos procurar fazer um grande jogo, sabendo que o mínimo erro será fatal. O Liverpool é uma grande equipa, mas preparámo-nos muito bem", concluiu o centro campista.

Neste momento, o FC Porto segue no segundo lugar do grupo B, com cinco pontos, a sete do líder Liverpool, mas com vantagem para os perseguidores Atlético de Madrid (quatro pontos) e AC Milan (um ponto) na luta pela passagem aos oitavos de final da competição.

Para este jogo, o treinador Sérgio Conceição já admitiu que o defesa central Marcano "está fora das opções", e afirmou que o companheiro do eixo, Pepe, "ainda poderá ser hipótese".

A partida entre Liverpool e FC Porto está agendada para as 20:00 desta quarta-feira, no estádio de Anfield Road, em Inglaterra, e terá arbitragem do alemão Felix Zwayer.

