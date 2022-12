"O que deu para ver nos primeiros 53 minutos do último jogo com o Mafra [empate 1-1], antes da expulsão de um atleta do Vizela, foi uma ou outra situação a nível de dinâmica, sobretudo defensiva, um pouco diferente do que fazia o Álvaro Pacheco. Agora, o Tulipa está à frente da equipa há muito pouco tempo, daí a dificuldade. O contexto desse jogo é diferente e isso não podemos controlar", advertiu o técnico, em conferência de imprensa.

Com passagem pelas equipas de formação do FC Porto (2017-2020), Manuel Tulipa foi oficializado como técnico interino do Vizela em 02 de dezembro, depois de ter liderado a equipa de sub-23 dos minhotos em seis jogos, ocupando as funções de Álvaro Pacheco.

"Ele fez um excelente trabalho com um grupo de jogadores que o acompanharam nestes anos, mas a vida de treinador é assim. Por um motivo ou por outro, é sempre o homem a pagar. Tenho de lhe dar os parabéns pelo trajeto, pois mostrou muita qualidade", vincou.

Álvaro Pacheco estava vinculado ao Vizela desde 2019/20 e foi responsável pelas duas promoções seguidas do Campeonato de Portugal, então terceiro escalão nacional, até à I Liga, patamar que os minhotos já não disputavam desde a inédita presença em 1984/85.

"Com ou sem razão, os técnicos acabam por pagar muitas vezes os interesses e o pouco profissionalismo existente nos clubes. É mais fácil despedir um treinador do que 20 e tal atletas ou uma estrutura diretiva. Vai continuar a ser assim", observou Sérgio Conceição.

O FC Porto lidera a 'poule', com quatro pontos, e depende de si para chegar aos quartos de final da prova mais jovem do futebol profissional nacional, que nunca venceu nas 15 edições passadas, tendo sido finalista vencido em 2009/10, 2012/13, 2018/19 e 2019/20.

"Conhecemos individualmente os atletas do Vizela e o que fizeram em Mafra, mas vamos focar-nos naquilo que somos como equipa e concentrarmo-nos no nosso trabalho, que foi bastante positivo depois do jogo com o Desportivo de Chaves [vitória por 2-0]. Será mais uma final e estamos completamente concentrados e focados no nosso objetivo", indicou.

Os campeões nacionais garantem imediatamente o acesso à próxima fase se baterem o vice-líder Vizela, com os mesmos dois pontos do 'secundário' Mafra, que visita à mesma hora o também primodivisionário Desportivo de Chaves, quarto e último, com um ponto.

"Quando não somos competentes nos 90 minutos de jogo, o que nos pode acontecer é chegar ao último jogo a precisar da vitória para garantir os 'quartos'. Vamos olhar com o objetivo de assegurar os três pontos e essa presença", reiterou Sérgio Conceição, numa prova em que os 'dragões' começaram por empatar em casa frente aos mafrenses (2-2).

Um empate também pode servir ao FC Porto, desde que, em caso de êxito do Mafra em Trás-Os-Montes, se sobreponha nos critérios de desempate, tendo em perspetiva uma eventual receção na quarta-feira ao Gil Vicente, vencedor do Grupo E, na próxima fase.

"A equipa que iniciar o jogo tem de me dar garantias em diferentes situações e vai ser a que eu achar melhor para encarar o Vizela. Ninguém está afastado ou tem a titularidade garantida. Os atletas que estão disponíveis fisicamente deram uma excelente resposta para o encontro de amanhã [sexta-feira], mas só podem começar 11 de início", lembrou.

Francisco Meixedo, Pepe, o nigeriano Zaidu e o canadiano Stephen Eustáquio estão no boletim clínico do FC Porto, que tentará evitar a 'queda' na fase principal da prova pela segunda época seguida antes do regresso da I Liga, que parou devido ao Mundial2022.

A formação comandada por Sérgio Conceição recebe o Vizela na sexta-feira, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em embate da terceira e última jornada do Grupo A da Taça da Liga de futebol, com arbitragem de Vítor Ferreira, da associação de Braga.

