Sérgio Conceição falou da situação de Pepe e de Mbemba, ambos com problemas físicos, e o treinador explicou que o português está fora do encontro, enquanto o congolês vai ser convocado, obrigando novamente a mudanças no eixo defensivo da equipa.

"O equilíbrio está relacionado com a equipa e não com a dupla de centrais. Temos efetivamente tido problemas em manter a dupla de centrais durante muito tempo, até porque tem havido uma grande onda de lesões, mas não acredito que tenham havido mais golos por causa disso. A equipa é quem tem o peso maior no processo defensivo. O ideal será que eles ganhem algumas rotinas e ter mais minutos, mas se é assim temos de precaver essas situações", salientou.

Sérgio Conceição falou ainda da ausência prolongada de Marcano, a recuperar de lesão, e salientou a importância do seu regresso.

"O Marcano não é um caso fácil, até porque está há muito tempo sem competir. Tem tido a sua evolução, com alguns períodos menos bons na recuperação da complicada lesão. Estamos atentos e com uma vontade grande que volte a competir. Anda sempre com horários diferentes dos nossos e é um elemento muito importante no nosso grupo de trabalho. A nível desportivo e também na qualidade humana", elogiou o técnico.

O treinador abordou ainda o aumento do número de casos de covid-19 no futebol, e salientou a necessidade de que "todos estejam atentos".

"Temos estado atentos. Fizemos o teste ontem. Somos testados antes de cada jogo. É importante reforçar a mensagem para que todos estejam atentos, porque isto não acabou. Com estas festas é possível que pudesse ter contribuído para aumento de casos. Da forma que estamos aqui dentro, estamos protegidos. Os passos que damos são dentro do que o departamento médico diz que devemos dar. Depois, fora, temos que reforçar os cuidados", lembrou ainda.

O FC Porto, terceiro classificado, com 25 pontos, recebe este domingo, às 21:00, o Moreirense, no sétimo lugar, com 13 pontos, numa partida da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

