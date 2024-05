"Contactos de clubes estrangeiros? Aquilo que vem na imprensa não interessa a nenhum adepto, sócio e simpatizante do FC Porto, mas sim ganhar este jogo de amanhã [sábado] face ao Sporting de Braga. A partir de dia 27, sentar-me-ei com o nosso presidente André Villas-Boas para decidir o que vamos fazer e conversar sobre variadíssimas coisas, que serão importantes para o futuro do clube", referiu o técnico, em conferência de imprensa.

Sérgio Conceição comanda o FC Porto há sete temporadas e está vinculado até junho de 2028, tendo a sua renovação por mais quatro anos sido anunciada em 25 de abril, a dois dias das eleições mais participadas da história do clube, nas quais André Villas-Boas, ex-técnico 'azul e branco', derrotou Pinto da Costa, líder máximo há 42 anos e 15 mandatos.

"Estou num projeto de Liga dos Campeões, sinceramente. Como é lógico, [disputar essa prova] não vai ser possível no FC Porto na próxima época pela nossa posição [na I Liga], mas não vai ser o motivo pelo qual possa escolher entre ficar ou sair. Uma coisa não tem nada a ver com a outra", expôs o recordista de jogos, vitórias e troféus no banco portista.

Indiferente ao alegado interesse dos italianos do AC Milan, dos franceses do Marselha e dos espanhóis do FC Barcelona veiculado na imprensa, Sérgio Conceição admitiu o peso da visita ao Sporting de Braga, no sábado, da 34.ª e última ronda da I Liga, que decide o terceiro lugar e poderá dar ao FC Porto o acesso direto à fase de grupos da Liga Europa.

"Jogamos sempre finais, no sentido de que os encontros são para ganhar, seja qual for a competição e o momento da época. Neste caso, não é uma final, porque o empate basta para o FC Porto e as finais não podem ficar empatadas. É um jogo que decide o terceiro lugar e temos consciência disso, mas não estamos mais ou menos motivados", analisou.

Os 'dragões' têm um ponto de vantagem sobre os minhotos e procuram acabar pela 13.ª ocasião, e quinta no século XXI, uma edição do campeonato no terceiro lugar, sendo que já não ficam fora do pódio há 48 anos, quando, em 1975/76, concluíram no quarto posto.

"É diferente ficar em quarto ou terceiro. Esta situação nunca nos tinha acontecido durante estes sete anos, mas estamos a passar por ela. Não estou nada à espera de que a I Liga acabe rápido. Como é óbvio, esta não é a classificação à qual estamos habituados e que queremos para o futuro, mas é o que é e vamos fazer o melhor para ganhar", assegurou.

Sérgio Conceição está suspenso, após ter visto o quinto cartão amarelo na prova durante a reviravolta vitoriosa tardia na receção ao rival portuense Boavista (2-1), e vai assistir da bancada ao reencontro com o homólogo bracarense e ex-médio Rui Duarte, que orientou na Olhanense, primeiro clube do seu percurso como técnico principal, entre 2012 e 2013.

A visita a Braga antecede a final da Taça de Portugal com o Sporting, na qual o FC Porto tentará um terceiro triunfo seguido, sendo que o presidente do recém-campeão nacional, Frederico Varandas, lançou ao plantel 'leonino' o repto "para rebentar" com os 'dragões'.

"Teoricamente, somos sempre rebentados por toda a gente. Rebentaram há pouco umas imagens incríveis, após um mês e tal de um jogo decorrido no Estoril, em que houve um comportamento reprovável e antidesportivo de dois jogadores meus, mas não falam nas outras coisas. Já estamos habituados a que nos queiram rebentar", retorquiu Conceição.

O FC Porto, terceiro, com 69 pontos, defrontará o Sporting de Braga, quarto, com 68, no sábado, a partir das 20:30, no Estádio Municipal de Braga, na derradeira partida da 90.ª edição do campeonato, que será arbitrada por Nuno Almeida, da associação do Algarve.

RYTF // AJO

Lusa/Fim