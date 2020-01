Serena Williams falha passagem para os 'oitavos' A tenista norte-americana Serena Williams falhou hoje a passagem para os oitavos de final do Open da Austrália, ao perder na terceira ronda contra a chinesa Wang Qiang. desporto Lusa desporto/serena-williams-falha-passagem-para-os_5e2add33d617441277a59e22





Serena Williams, que procurava o seu 24.º 'major' e o oitavo título em Melbourne, foi derrotada por Qiang em três 'sets', pelos parciais 6-4, 6-7 (2), 7-5, em duas horas e 41 minutos.

No duelo anterior, nos quartos-de-final do US Open, Williams impôs-se a Wang por 6-1 e 6-0, em apenas 44 minutos.

A antiga número 1 mundial apresentava-se como uma das principais candidatas ao troféu, sobretudo após a sua primeira vitória, conquistada recentemente em Auckland, depois de ter sido mãe, em 2017.

