Numa reedição do encontro da primeira ronda do Open dos Estados Unidos do início do mês, Williams, nona do 'ranking' mundial, voltou a bater Ahn, 102.ª, por 7-6 (7-6), 6-0, em uma hora e 41 minutos.

Em busca de igualar o 24.º título de 'majors' de Margaret Court, Serena, três vezes campeã em Paris, vai defrontar a búlgara Tsvetana Pironkova, 157.ª do mundo, mas que chegou aos quartos de final do Open dos Estados Unidos, onde perdeu com a norte-americana.

