Semedo e Palhinha, que já tinham estado ausentes do treino de segunda-feira da seleção nacional no Estádio Laugardalsvöllur, foram excluídos da lista de 23 jogadores que compõe o 'plantel' de equipa da Roberto Martínez no encontro da quarta jornada do Grupo J.

Palhinha foi titular no último sábado frente à Bósnia (3-0), enquanto Semedo foi lançado durante o decorrer da segunda parte, na partida que foi disputada no Estádio da Luz, em Lisboa.

Isto significa que, pelo menos, o selecionador Roberto Martínez terá que efetuar uma alteração na equipa inicial, em que já é certa a presença de Cristiano Ronaldo, que vai somar a sua internacionalização 200 por Portugal.

O Islândia-Portugal, da quarta jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, está agendado para as 19:45 (18:45 horas locais) e terá arbitragem do alemão Daniel Siebert.

A equipa das 'quinas' lidera o grupo com nove pontos, seguida da Eslováquia, que tem sete, e do Luxemburgo, terceiro, com quatro. Bósnia e Islândia seguem com três, no quarto e quinto lugar, respetivamente, enquanto o Liechtenstein é último com zero.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.

