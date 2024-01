Num vídeo publicado no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol, a assinalar o primeiro ano do técnico espanhol como selecionador luso (foi apresentado em 09 de janeiro de 2023), Martínez referiu que assistiu a mais de 150 jogos nos estádios e que na sua memória irá sempre ficar o apuramento totalmente vitorioso.

"A primeira parte do jogo fora com a Bósnia foi o nosso melhor", afirmou o treinador de 50 anos, referindo-se à goleada imposta em Zenica por 5-0, com o resultado a ser todo construído nos primeiros 45 minutos.

Martínez contou que, durante o seu primeiro ano de selecionador, não teve de tomar decisões difíceis, mas sim "decisões trabalhadas" e rejeitou destacar algum dos 36 golos marcados, que fizeram de Portugal o melhor ataque em todas a fase de qualificação.

"Todos os golos foram importantes", frisou.

Para 2024, o técnico espanhol não falou da participação no Europeu, que vai decorrer em junho e julho na Alemanha, mas deixou um desejo.

"Quero construir novas memórias juntos", concluiu.

O terceiro estrangeiro no cargo teve um arranque demolidor no comando de Portugal, somando apenas vitórias, com algumas goleadas (uma delas histórica) à mistura, na qualificação para o Europeu da Alemanha,

No Grupo F, frente a Eslováquia, Luxemburgo, Islândia, Bósnia-Herzegovina e Liechtenstein, o técnico nascido em Lérida, na Catalunha, levou Portugal à primeira qualificação perfeita da sua história, só com vitórias, em 10 jogos, e deixou um aviso aos rivais na fase final do Euro2024 com um registo de 36 golos marcados e apenas dois sofridos, ambos perante a Eslováquia (3-2), no Dragão, no encontro que, por acaso, confirmou o apuramento.

Os resultados não poderiam ter sido melhores, mas o nível exibicional demorou a aparecer e isso só aconteceu a partir de setembro, no Algarve, na goleada sobre o Luxemburgo, por 9-0, naquela que passou a ser a maior vitória de sempre da seleção lusa.

Mas, os recordes não ficaram por aí, já que Martínez passou a ser o primeiro selecionador português a alcançar 10 triunfos seguidos em jogos oficiais, batendo os sete do seu antecessor Fernando Santos.

A qualificação também permanecerá na história por causa de Cristiano Ronaldo, que chegou às 200 internacionalizações em junho, em Reiquiavique, marcando perto do fim o golo que deu a vitória a Portugal sobre a Islândia (1-0).

Gonçalo Inácio, João Neves, José Sá e Toti Gomes passaram a ser internacionais 'AA' em 2023, enquanto João Mário, campeão europeu em 2016, optou pelo 'adeus' prematuro, após ter feito parte do primeiro lote de convocados de Roberto Martínez.

