Portugal e EUA disputam, na sexta-feira, a última vaga no torneio, após ambos vencerem os primeiros jogos da repescagem, frente a Hong Kong e Quénia, num encontro em que os 'lobos' têm de "estar a 100%" para levar de vencida um adversário que esteve nos últimos seis mundiais.

"O que tenho a certeza hoje é de que estamos muito melhor preparados agora do que estávamos durante o torneio das Seis Nações, onde tivemos ausências importantes por lesão ou por covid-19. Agora, no Dubai, estivemos todos juntos nestas duas semanas, estamos confiantes e juntos podemos atingir o objetivo", disse o técnico, em conferência de imprensa realizada através de plataforma digital.

A afirmação de Lagisquet 'saiu' quando comentava a importância do encontro de sexta-feira para alguns jogadores, que têm, frente aos EUA, uma oportunidade única de marcar presença num Mundial.

O técnico reconheceu que "para alguns jogadores, este pode ser o último jogo" pela seleção portuguesa, mas 'atirou' esse 'agoiro' para o lado do adversário.

"Portugal tem jovens de qualidade e podem ter mais jogos assim, decisivos, no futuro. Espero que tenham outras ocasiões de se qualificar para um Mundial. Mas, para alguns jogadores, sim, esta pode ser a última oportunidade. Espero que não seja o último jogo para eles, mas sim para os que estão na mesma situação nos EUA", atirou.

Um dos jogadores que podem estar em 'fim de linha' é Mike Tadjer, que mostrou confiança na juventude do grupo para garantir o objetivo, com a ajuda dos mais experientes, sem esconder a importância que o jogo assume na sua carreira, que inclui vários anos no Top 14, em França.

"Esta é uma oportunidade que não aparece muitas vezes na carreira de um jogador. Sim, é o jogo mais importante da minha vida! Estamos confiantes, temos um bom grupo e vamos dar tudo para alcançar o objetivo na sexta-feira", disse o jogador natural de França, com ascendência portuguesa.

Segundo o talonador, os 'lobos' estão conscientes de que o encontro com os 'eagles' "vai ser mais duro e mais disputado em cada centímetro de terreno do que foram os anteriores", frente a Hong Kong e Quénia, encontros que permitiram à seleção "ganhar confiança".

As seleções africana e asiática também foram derrotadas pelos EUA, em encontros que permitiram ao selecionador de Portugal "ver a estratégia" do adversário, com a suspeita de que "talvez tenham alguma surpresa" para apresentar na sexta-feira. Por isso, o foco está na própria equipa portuguesa.

"Vamos fazer o jogo que estamos habituados, com criatividade, velocidade e a certeza de que também podemos jogar bem com os avançados. O objetivo será tentar não mostrar os nossos pontos fracos, o que será difícil", advertiu Lagisquet.

Portugal e EUA defrontam-se na sexta-feira, às 15:30, em encontro da terceira e última jornada do torneio final de repescagem para o Mundial de França2023, que se assume como uma autêntica final, com as duas equipas empatadas no topo da classificação da prova que atribui a última vaga.

A seleção lusa precisa 'apenas' de ganhar ou empatar para voltar a marcar presença num Mundial, no próximo ano, 16 anos após a história participação dos 'lobos' no Mundial2007, também em França.

