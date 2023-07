"Temos vontade de ganhar. Estivemos muito perto no campeonato do mundo e, por razões várias, não foi possível. Queremos, pelo menos, neste campeonato da Europa conseguir sermos os vencedores, sermos a melhor equipa", assumiu Renato Garrido, em declarações à agência Lusa.

Depois de duas semanas em estágio no Luso, a equipa portuguesa parte no domingo para Sant Sadurni d'Anoia, na Catalunha, Espanha, onde vai disputar o Campeonato da Europa entre segunda-feira e 22 de julho.

"Vai ser intenso desde o início, com três primeiras jornadas fortíssimas. Vai dar para termos de entrar em ação o mais cedo possível e tentar o melhor desempenho possível, vencendo o grupo", afirmou, acrescentando que, depois de alcançado esse primeiro objetivo, o caminho é chegar às meias-finais e marcar presença na final.

Portugal está no Grupo A, juntamente com o anfitrião Espanha, a "seleção favorita" por jogar em casa e com o seu público a apoiar, França e Itália, outros "candidatos muito fortes".

"Equipas que também podem ser campeãs da Europa", considerou o selecionador, que destacou uma França "em crescendo", com jogadores nas melhores equipas europeias e medalha de bronze no campeonato do mundo.

Também a Itália pode ter uma palavra a dizer, por ser composta por cinco jogadores e treinador que militam no Trissino, podendo apresentar um sistema e um modelo de jogo bem delineados "e que é uma mais-valia para eles, nesse aspeto".

"Sabemos que só vai ganhar um e queremos muito ser esse um", disse, assumindo ter noção das dificuldades que aguardam a equipa portuguesa.

Portugal, recordista de títulos europeus, com 21, o último dos quais em 2016, inicia a 55.ª edição do campeonato continental de seleções na segunda-feira, frente à Itália, seguindo-se os embates com a atual bicampeã Espanha, que soma 18 cetros, na terça-feira, e a França, na quarta.

Nos quartos de final, os representantes do agrupamento A cruzam com os do B, casos de Alemanha, Andorra, Inglaterra e Suíça, na quinta-feira, no arranque da fase a eliminar, que termina no sábado.

