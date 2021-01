"Existe esta vontade muito grande de voltar a competir, de voltar a jogar pela seleção numa competição oficial e de iniciar esta qualificação. Até temos de nos acalmar um bocado. Sabemos muito bem a responsabilidade que temos e o que temos de fazer. Estamos com muita vontade de iniciar e de competir", disse, em declarações à Federação Portuguesa.

O técnico admitiu esperar uma Polónia paciente, mas com vontade de pressionar: "vão tentar pressionar de vez em quando, ser extremamente pacientes e tentar manterem-se sempre no jogo em termos de resultado para no fim arriscarem qualquer coisa".

Jorge Braz, que na terça-feira foi eleito o melhor treinador do mundo de 2020 pelo site Futsal Planet, garantiu que a equipa portuguesa, concentrada desde domingo, tem trabalhado muito e está preparada para as dificuldades.

O pivot Fernando Cardinal assegurou que a equipa está ansiosa por competir, depois de uma paragem de quase um ano, e por conseguir garantir presença no Europeu, no qual defende o título conquistado em 2018.

"Faz um ano que jogámos na Póvoa de Varzim contra a Itália, uma fase de qualificação também importante para nós (...). Agora temos o objetivo de marcar presença em mais um Europeu, em que queremos defender o título. Vamos começar em casa e estamos ansiosos que o jogo comece", disse.

Cardinal espera encontrar uma Polónia muito forte fisicamente, mas garante que a equipa portuguesa está preparada.

"Conhecemos muito bem a Polónia, pois já jogámos várias vezes com eles. Trata-se de uma seleção que tem vindo evoluir ano após ano. Sabemos que é uma equipa muito forte fisicamente, mas nós somos uma equipa com bastante mobilidade. Conhecemos os pontos fortes da Polónia e conhecemos também os pontos mais fracos. Estamos preparados para o jogo", afirmou.

Depois de o treino da manhã, previsto para Pavilhões dos Leões de Porto Salvo, ter sido cancelado, a seleção portuguesa treina à tarde (17:30), no Pavilhão do Parque Desportivo Municipal de Mafra, palco do encontro com a Polónia, agendado para sexta-feira, às 20:15.

