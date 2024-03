"Temos de unir cada vez mais o nosso país", pediu Bubista, em declarações à agência Lusa, na cidade da Praia, na receção do primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, à seleção cabo-verdiana.

Os 'Tubarões Azuis' conseguiram este ano a melhor participação de sempre na Taça das Nações Africanas (CAN2023), ao chegarem, na quarta presença, aos quartos de final, fase em que foram eliminados pela África do Sul.

Depois desse feito, os 'Tubarões Azuis' concentram-se na qualificação para o Mundial2026, cujos próximos jogos estão marcados para junho.

Após duas jornadas, Cabo Verde segue no segundo lugar do Grupo D, com os mesmos quatro pontos de Camarões e Líbia, enquanto Angola tem dois, Maurícias um e a Suazilândia ainda não pontuou.

Apesar de reconhecer que a seleção cabo-verdiana está "num bom caminho", Bubista disse que o objetivo é "continuar a melhorar, sempre".

Além da qualificação para o Mundial, este ano também arranca a qualificação para a CAN2025, pelo que o 'timoneiro' da seleção de Cabo Verde assumiu a ambição de recrutar jogadores "em quantidade e com qualidade" para defrontar as melhor equipas africanas e "poder vencer".

A seleção cabo-verdiana inicia hoje, na cidade da Praia, o estágio de preparação para a FIFA Séries, um projeto-piloto para dar oportunidade às seleções menos cotadas de diferentes confederações de realizar jogos particulares entre si, num único país.

Cabo Verde está na série A do torneio, com jogos na Arábia Saudita, num grupo em que vai ter com adversário Camboja, Guiné Equatorial e Guiana.

A convocatória vai ser divulgada ainda hoje, tendo o selecionador avançado que uma dezena de jovens jogadores vão estrear-se nos trabalhos da seleção.

