A comitiva lusa viaja para a capital eslovaca às 11:00 e tem uma sessão agendada para as 18:30 locais (17:30 em Lisboa), no Estádio Nacional, palco do encontro de sexta-feira, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Na quarta-feira, o médio Rúben Neves trabalhou de forma limitada e à parte da restante equipa, devido a uma mialgia, enquanto os restantes 23 convocados estiveram à disposição do selecionador Roberto Martínez.

Antes do treino, às 17:45 (16:45 em Lisboa), também no Estádio Nacional, Robert Martínez e um jogador ainda a designar irão fazer em conferência de imprensa a antevisão do duelo com a Eslováquia.

O encontro está agendado para as 20:45 (19:45) e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.

Três dias depois, na segunda-feira, Portugal recebe no Algarve o Luxemburgo.

Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.

