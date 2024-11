A formação comandada por Roberto Martínez viaja de manhã para a Croácia a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e pelas 18:00 locais (17:00 em Lisboa) realiza o último treino antes da partida, numa sessão que vai decorrer no Estádio Poljud, em Split, com 15 minutos abertos à comunicação social.

Antes, pelas 17:00 (16:00), o selecionador e um jogador a designar vão fazer a habitual conferência de imprensa de antevisão da partida.

Depois do triunfo na sexta-feira frente à Polónia (5-1), a seleção portuguesa garantiu pela segunda vez o apuramento na fase de grupos da Liga das Nações e avança para os quartos de final com o estatuto de cabeça de série, com o primeiro lugar do grupo já assegurado.

O avançado Fábio Silva, em estreia, e o extremo Geovany Quenda foram chamados ao grupo de trabalho, face às dispensas de Bernardo Silva, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, este último a cumprir castigo.

Nesta última partida decisiva para a Croácia, que ainda não tem o apuramento assegurado, o capitão Luka Modric é baixa certa, pois também viu um amarelo na última partida que o afasta do confronto com Portugal, tal como Petar Sucic, que foi expulso.

Portugal lidera o Grupo A1 com 13 pontos, seguido da Croácia com sete, enquanto Polónia e Escócia somam quatro.

O jogo entre Croácia e Portugal está agendado para segunda-feira, pelas 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Estádio Poljud, em Split, num duelo que será arbitrado pelo italiano Davide Massa.

