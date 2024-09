Em Alghero, a equipa comandada por Mário Narciso adiantou-se no marcador logo aos três minutos, por intermédio de Bê Martins, abrindo caminho para André Lourenço (seis) dilatar a vantagem, com Jordan Santos (nove) a colocar uma diferença de três golos no 'placard' ainda dentro do primeiro período.

O segundo período acabou por não ter golos e foi no terceiro que os lusos voltariam a marcar, novamente por Bê Martins (25) e Rúben Brilhante (29). Zurlo foi o autor do golo dos transalpinos, aos 35.

Já a equipa feminina das 'quinas', que tinha afastado a Espanha por 4-3 nas 'meias', hoje não teve hipóteses de lutar pelo título, já que no final do segundo período perdia por 5-0 com a Polónia.

Um bis de Sudyk (01 e 03 minutos) e um golo de Szpera (10) deixaram as polacas muito confortáveis na final e ainda mais ficaram com os dois golos de Matusiak (15 e 19).

O tento de honra das lusas foi anotado por Daniela Pereira (34), fixando o resultado em 5-1.

AJC // PFO

Lusa/Fim