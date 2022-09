Na cidade do Cabo, Portugal conseguiu apenas uma vitória em quatro encontros, frente à Jamaica (31-7), já depois de ter perdido com a Irlanda (24-0), na pré-ronda de 16, e com a Alemanha (21-14), nos quartos de final da Taça Bowl, terceiro troféu da competição.

O Campeonato do Mundo de râguebi 'sevens' Cidade do Cabo2022, que termina hoje, na África do Sul, contou com a participação de 24 seleções masculinas e 16 femininas.

A seleção masculina portuguesa registou a sua sexta presença no Mundial, competição onde obteve a sua melhor participação com o 10.º lugar em 2005, em Hong Kong.

