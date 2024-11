Depois de campanhas frustradas no Mundial do Uzbequistão, ambos afastados precocemente, nos oitavos de final, sendo que os lusos defendiam o título, os rivais ibéricos voltaram a defrontar-se, desta vez com uma formação de Espanha completamente renovada.

A seleção duas vezes campeã mundial e sete da Europa impôs-se com golo solitário de Esteban, no início da segunda parte, num desafio em que Portugal construiu oportunidades suficientes para não ficar em 'branco', algo raro.

No primeiro tempo, com maior domínio luso, destacou-se um remate de André Coelho ao ferro, aos 13 minutos,

A Espanha entrou melhor na etapa complementar e Esteban, aos 23 minutos, após recuperar bola no ataque, sobre a direita, surpreendeu Edu com um remate com pouco ângulo, fazendo o únito tento da partida, um minuto antes de Rivillos atirar ao ferro.

Portugal estabilizou o seu jogo, passou a ser mais pressionante e aos 31 minutos João Matos acertou no poste, depois de desvio num contrário, contudo não conseguiu marcar, nem quando, nos minutos finais, arriscou várias vezes no sistema de guarda-redes avançado.

A seleção lusa prepara a fase de apuramento para o Euro2026, integrando o Grupo 7, no qual vai defrontar Andorra, Países Baixos e Macedónia do Norte na Ronda Principal de Qualificação, que principia em dezembro.

Jogo no Pavilhão Multiúsos de Sines.

Portugal -- Espanha, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Esteban, 23 minutos.

Equipas:

- Portugal: André Correia, André Coelho, Afonso, Lúcio Rocha e Kutchy. Jogaram ainda, Edu, João Matos, Tiago Sousa, Bruno Coelho, Pany, Erick, Tiago Brito, Silvestre e Neves.

Treinador: Jorge Braz.

- Espanha: Chemi, Cecilio, Alberto, Bebe e Mario Rivillos. Jogaram ainda, Miquel Feixas, Ricardo Mayor, Dani Zurdo, Pani, Esteban, Mínguez, Chino, Renato e Daniel.

Treinador: Jesús Velasco.

Árbitro: Cristiano Santos.

Ação disciplinar: cartão amarelo para Esteban (17 minutos) e Alberto (24).

Assistência: cerca de 700 pessoas.

RBA // VR

Lusa/Fim