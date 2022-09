Nona no 'ranking' mundial, a seleção lusa até entrou a perder no grupo 6, com João Geraldo (49.º da hierarquia mundial individual) a ser superado na 'negra' por Yang Wang (38.º), por 3-2.

Seguiu-se Marcos Freitas, 33.º jogador mundial, que venceu por claros 3-0 o 291.º, Jakub Zelinka, o mesmo resultado desnivelado que João Monteiro (83.º) assegurou ante Adam Klabjer (280.º), para 'virar' o encontro.

Chamado a 'fechar' perante a 25.ª seleção do mundo, Freitas bateu Yang Wang por 3-1 e confirmou o triunfo.

Agora, segue-se embate teoricamente mais difícil, no sábado, com o Brasil, sexto do 'ranking' mundial, que também venceu hoje a Dinamarca (3-1).

Menos sorte tiveram as representantes da seleção feminina, 25.ª cotada, num jogo contra a formação taiwanesa, sétima do 'ranking', que entrou a vencer com um triunfo de Chen Szu-Yu (22.ª), por 3-1, ante Shao Jieni, 53.ª jogadora mundial.

A mais cotada das portuguesas, Fu Yu, 17.ª no 'ranking', esteve a vencer por duas vezes, mas perdeu na 'negra' ante Liu Hsing-Yin (71.ª), com Inês Matos (289.ª) a ceder por 3-0 ante Li Yu-Jhun (88.ª).

As portuguesas voltam a jogar no sábado ante a Suécia, 22.ª da tabela de seleções mundiais.

