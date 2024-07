A vencer por 17-13 ao intervalo, com ensaios de Rodrigo Marta (10 minutos) e Nicolas Martins (40+2), Portugal confirmou o triunfo com toques de meta de José Paiva dos Santos (52) e Manuel Cardoso Pinto (66), todos transformados, a somar ainda a três penalidades dos 'debutantes' Domingos Cabral (27, 57) e Manuel Vareiro (77).

Foi o triunfo mais 'folgado' de sempre dos 'lobos' frente aos 'welwitschias', a superar uma vitória por 24-12, em Lisboa, em 2010, mas o novo selecionador de Portugal parte para Bloemfontein, na África do Sul, com o caderno recheado de apontamentos.

É que Portugal chegou ao intervalo a vencer por 17-13 e não se pode dizer que o resultado fosse injusto, uma vez que a Namíbia limitou-se a capitalizar algumas precipitações dos 'lobos', com duas penalidades e um ensaio nesse período, mas a seleção lusa voltou a cometer alguns 'pecados' antigos nas fases estáticas.

Valeu que, ainda antes do toque de meta dos 'welwitschias', já o melhor marcador de ensaios de Portugal, Rodrigo Marta (10), tinha aumentado o seu registo, concluindo uma solicitação ao pé do estreante Domingos Cabral.

E, na última jogada antes do intervalo (40+2 minutos), foi Nicolas Martins a fazer o toque de meta, concluindo uma jogada de avançados que começou na 'touche', teve 'maul' e terminou com os 'lobos' a ganharem a luta no solo para chegarem ao descanso na frente do marcador.

A segunda parte abriu com a Namíbia a reduzir para 17-16, mas José Paiva dos Santos aproveitou um momento de passividade defensiva dos adversários para tirar uma bola do 'ruck' e disparar para o ensaio, que deu algum conforto no marcador (24-16).

Seguiu-se um período mais tático, com as duas equipas a reduzirem e reporem distâncias na conversão de penalidades, até que Manuel Cardoso Pinto (66) rompeu a linha de vantagem adversária, só parando na linha de meta, e Manuel Vareiro (77) fechou as contas, deixando os 'welwitschias' a uma distância superior a dois ensaios transformados.

A seleção portuguesa sai do primeiro teste sob as ordens de Mannix com nota positiva, mas com a noção de que tem bastante para melhorar nas fases estáticas e que os processos do neozelandês ainda estão a ser assimilados, mas fizeram crescer 'água na boca' pela velocidade ainda maior que parece querer imprimir aos movimentos ofensivos.

Em 20 de julho, o teste será bem mais exigente, frente à Africa do Sul, em Bloemfontein (16:00, hora de Lisboa), seleção bicampeão mundial.

Jogo no Hage Geingob Rugby Stadium, em Windhoek.

Namíbia - Portugal, 22-37.

Ao intervalo: 13-17.

Sob arbitragem do sul-africano AJ Jacobs, as equipas alinharam:

- Namíbia: Jason Benade, Obert Nortje, Haitembu Shikufa, Adriana Ludick, Johan Retief, Prince !Gaoseb, Max Katjitjeko, Adriana Booysen, Jacques Theron, Tiaan Swanepoel, Lloyd Jacobs, Danco Burger, Alcino Isaacs, Querino Majiedt e Jay Cee Nel.

Jogaram ainda: Armand Combrinck, Desiderius Sethie, Chemigan Beukes, Ruan Ludick, Pieter Diergaardt, AJ Kearns, Denzo Bruwer e Hillian Beukes.

Ensaios (1): Max Katjitjeko (18).

Conversões (1): Tiaan Swanepoel (19).

Penalidades (5): Tiaan Swanepoel (05, 08, 43, 53, 59).

Treinador: Allister Coetzee

- Portugal: Francisco Fernandes, Luka Begic, Diogo Hasse Ferreira, António Rebello de Andrade, José Madeira, Nicolas Martins, João Grante, Hugo Camacho, Domingos Cabral, Rodrigo Marta, Tomás Appleton, José Lima, José Paiva dos Santos e Manuel Cardoso Pinto.

Jogaram ainda: Cody Thomas, Pedro Vicente, António Prim, Diego Pinheiro, Vasco Baptista, Pedro Lucas, Manuel Vareiro e Simão Bento.

Ensaios (4): Rodrigo Marta (10), Nicolas Martins (40+2). José Paiva dos Santos (52), Manuel Cardoso Pinto (66).

Conversões (4): Domingos Cabral (11, 40+3, 52, 67).

Penalidades (3): Domingos Cabral (27, 57), Manuel Vareiro (77).

Treinador: Simon Mannix

Ação disciplinar: Nada a registar.

Assistência: 3.325 espetadores.

