Jéssica Silva, aos 17 minutos, Dolores Silva, aos 42, de grande penalidade, Ana Capeta, aos 63 e 69, e Tatiana Pinto, aos 79, apontaram os tentos da formação das 'quinas', que somou o seu sétimo triunfo consecutivo.

Portugal vai discutir na quarta-feira, novamente em Hamilton, o acesso à fase final do Mundial de 2023, que se realiza na Austrália e Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto, com o vencedor do embate de sábado entre Camarões e Tailândia.

Em caso de apuramento, as comandadas de Francisco Neto juntam-se no Grupo E aos Países Baixos (jogo em 23 de julho), medalhas de prata no último Campeonato do Mundo, Vietname (27 de julho) e às campeãs em título Estados Unidos (01 de agosto).

