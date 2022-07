Em 84 minutos, o combinado luso cedeu pelos parciais de 25-19, 25-21 e 25-16, ante uma equipa que atingiu os quartos de final do último europeu.

"Não conseguimos dar a alegria completa aos melhores adeptos do mundo, mas temos a certeza de que, com esta mentalidade e atitude, não vão faltar novas oportunidades de chegarmos lá. Muitos parabéns à Suécia pelo título da European Silver League", escreveu a Federação Portuguesa de Voleibol nas redes sociais.

Na fase do grupo único, as pupilas de Hugo Silva tinham ganho na Suécia, por 3-2, o mesmo resultado com que as nórdicas se vingaram posteriormente, na segunda volta, em Santo Tirso.

Na fase regular, a Suécia tinha terminado em primeiro lugar do grupo, enquanto Portugal tinha sido segundo.

