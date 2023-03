Será o regresso à competição da seleção depois do inédito apuramento em fevereiro para o Campeonato do Mundo, com a vitória diante dos Camarões, por 2-1, no play-off intercontinental, disputado na Nova Zelândia.

Nos jogos preparação agendados para abril, a seleção orientada por Francisco Neto começará por defrontar o Japão em 07 de abril, seguindo-se o jogo com o País de Gales em 11 de abril, ambos com início às 17:30.

No Mundial, que decorrerá entre 20 de julho e 20 de agosto na Austrália e Nova Zelândia, Portugal integra o Grupo E com as bicampeãs mundiais Estados Unidos, as vice-campeãs dos Países Baixos e o Vietname.

A seleção portuguesa começará por defrontar os Países Baixos (23 de julho), depois o Vietname (27) e, no último jogo do grupo, os Estados Unidos (01 de agosto).

O Japão, adversário na preparação, também estará no Mundial, integrado no Grupo C, com Zâmbia, Espanha e Costa Rica.

