Tarnów, Polónia, 01 jul 2023 (Lusa) - A seleção portuguesa feminina de futebol de praia conquistou hoje a medalha de bronze nos Jogos Europeus Cracóvia2023, ao vencer em Tarnów a anfitriã Polónia no desempate por penáltis, após empate 2-2 no tempo regulamentar e prolongamento.

Katarzyna Nowak, com um 'chapéu' à guarda-redes aos três minutos, abriu a contagem, mas Ema Toscano empatou no segundo período, num livre desviado pela areia, aos 22, após Wiktoria Kaczmarek ser expulsa.

Dominika Dewicka fez o 2-1 para as polacas, aos 23, mas Inês Cruz repôs o empate, aos 25, sem que o prolongamento desfizesse a igualdade.

No desempate por grandes penalidades, Portugal venceu por 3-0, com Jamila Marreiros a defender dois remaes, e subiu ao último lugar do pódio num torneio de apenas seis equipas desta modalidade que não integra o programa olímpico.

É a primeira medalha para a seleção feminina em Jogos Europeus, logo na estreia, enquanto a masculina, que ainda hoje joga também pelo terceiro lugar, conta com dois pódios, um ouro em Minsk2019 e um bronze em Baku2015.

Portugal soma agora 15 pódios em Cracóvia2023, com os três ouros, as sete pratas e os cinco bronzes já conquistados.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, com uma delegação com mais de duas centenas de atletas.

SIF/RBA // MO

Lusa/fim