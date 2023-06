"Vou com mente aberta em relação a resultados. Sei que recentemente tive um grande resultado no Mundial [chegou aos oitavos de final] e pode haver grandes expectativas por diversas partes, mas, no que toca a mim, quero concentrar-me em jogar bem, no que consigo fazer para melhorar a carreira, construir o meu jogo. Acredito que os resultados serão consequência disso", explica à Lusa o mais bem classificado no ranking mundial entre masculinos, no 37.º posto.

Geraldo, que com Marcos Freitas compete no torneio de singulares masculinos e, depois, se junta a João Monteiro e Tiago Apolónia por equipas, quer "aproveitar o bom momento de forma" que viveu na África do Sul, depois de ter um período menos bom pelo clube, o francês Les Loups d'Angers, devido ao cansaço.

"Após o descanso e com algum trabalho, espero que o meu nível esteja similar ao do Mundial na África do Sul", reforça.

Portugal vai procurar, na Hutnik Arena em Cracóvia, replicar o sucesso que tem logrado nas duas edições anteriores, uma vez que em Baku2015 venceu o ouro por equipas masculinas, de que Geraldo já fazia parte.

Em Minsk2019, Fu Yu venceu a prova de singulares femininas e os homens voltaram ao pódio, mas para o bronze, confirmando a modalidade como um dos principais 'abonos' de Portugal no evento.

O histórico, diz João Geraldo, de 27 anos, não traz necessariamente "pressão", uma vez que o panorama competitivo europeu é diferente de 2015 e de 2019, e por isso "é preciso ter os pés na terra para saber criar objetivos e não querer só sonhar mais alto".

"Sei que o ténis de mesa habituou o país a trazer medalhas europeias, seja em Europeus ou Jogos Europeus, e acredito que temos nível para alcançar mais uma medalha. O objetivo será sempre isso, temos nível para isso", admite.

Algumas seleções, como a Suécia e a França, renovaram-se, enquanto a Alemanha, "uma das mais fortes da Europa", mantém o veterano Dimitrij Ovtcharov nas fileiras, aos 34 anos, após seis medalhas olímpicas conquistadas, um recorde entre masculinos na modalidade.

Este torneio, entretanto, serve para antecipar e preparar o caminho para os Jogos Olímpicos Paris2024, mas é "muito importante para o país", valendo por si, e Geraldo, que viveu 'por fora' Tóquio2020, sem ter jogado, quer cumprir um "sonho de miúdo" de se qualificar, bem como à equipa.

A única vaga olímpica em jogo em Cracóvia2023 é para o vencedor do torneio de pares mistos, ao contrário de anos anteriores.

Com apenas 18 anos, Inês Matos acompanha há já algum tempo as mais experientes Fu Yu e Jieni Shao, que estarão no quadro de singulares e apresentam outro patamar no ranking mundial - Yu é 29.ª e Shao 43.ª, além de participações olímpicas no currículo.

"São os primeiros Jogos Europeus que estou a jogar. Sei bem para o que venho, os objetivos que a minha equipa tem. Vou tentar dar o máximo para conseguir o objetivo", descreve a jovem à Lusa.

Ao lado de Matilde Pinto, ainda mais precoce aos 17 anos, e com quem conseguiu bronze em pares no Euro sub-21 já este ano, compõe a equipa que tentará chegar ao pódio, mas estar ao lado delas, diz Matos, "é um orgulho", que já traz de jogos para Europeus e outras ocasiões.

Depois dos Jogos do Mediterrâneo Oran2022, em que conseguiu o bronze por equipas com Jieni Shao e Matilde Pinto, volta a integrar uma missão portuguesa multidesportiva, desta feita com outro nível, incluindo medalhados olímpicos como Pedro Pichardo, campeão do triplo salto, e o canoísta Fernando Pimenta.

"No outro dia, ao almoço, o Pimenta sentou-se ao meu lado para conversar connosco, e eu fiquei mesmo contente. É um grande privilégio estar com grandes atletas de outras modalidades. (...) Espero que ele não leia isto", assume a jovem, que quer "aprender coisas diferentes de atletas de alto nível".

Os quadros de singulares arrancam na sexta-feira e prosseguem até terça-feira, 27 de junho, com as finais por equipas agendadas para 01 de julho.

