Seleção de râguebi 'sevens' falha qualificação para o circuito mundial A seleção portuguesa de râguebi 'sevens' falhou hoje a qualificação para o torneio de apuramento do circuito mundial da World Rugby, ao não conseguir a passagem aos quartos de final da etapa das 'Challenger Series' de Montevideu. desporto Lusa desporto/selecao-de-raguebi-sevens-falha-qualificacao-_5e526a5b9183311287a2d068





Portugal perdeu os desafios contra Tonga (7-14) e Chile (10-14), vencendo a Colômbia (31-19) no último encontro do dia, para terminar o grupo D da segunda etapa da competição no terceiro lugar e seguir para a 'poule' de apuramento do nono ao 16.º classificado, onde enfrenta a Papua-Nova Guiné.

Depois do 12.º lugar na primeira etapa, na semana passada, a seleção lusa precisava de recuperar, pelo menos, quatro posições na classificação geral, missão que se tornou impossível depois de Tonga, Jamaica, Itália e Uruguai, seleções que estavam ao alcance dos 'lobos', terem garantido a passagem aos quartos de final neste torneio.