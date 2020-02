Seleção de râguebi 'sevens' em 11.º lugar nas 'Challenger Series' do Chile A seleção portuguesa de râguebi 'sevens' concluiu hoje em 11.º lugar a participação na etapa de Viña del Mar das World Challenger Series, no Chile, após somar uma vitória e uma derrota no segundo dia da competição. desporto Lusa desporto/selecao-de-raguebi-sevens-em-11-lugar-nas_5e49bf8b979f2f128de5ba50





Portugal, que no sábado perdeu os três jogos da fase de grupos, entrou no segundo dia com um triunfo (30-10) sobre o México, mas perdeu com a Jamaica (19-22) nas meias-finais da 'poule' de apuramento do nono ao 16.º classificado.

A seleção segue, agora, para o Uruguai, onde disputa no sábado e no domingo, em Montevideu, a segunda e última etapa das 'Challenger Series'.

Os oito primeiros classificados do agregado das duas etapas da competição qualificam-se para o torneio de apuramento do circuito mundial de râguebi 'sevens', que se disputa em outubro, em Hong Kong.

