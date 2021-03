A decisão da CAF acontece após a dissolução dos órgãos da Federação de Futebol do Chade por intervenção do ministro dos desportos daquele país da África Central.

Na qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN), a disputar em 2022, nos Camarões, o Chade ocupava o último lugar do grupo A, com um ponto em quatro jogos e sem qualquer hipótese de apuramento.

A seleção do Chade deveria defrontar nos próximos dias a Namíbia e o Mali, seleções às quais foi agora atribuída uma vitória por 3-0.

A FIFA poderá também penalizar o Chade, tendo em conta que os estatutos do organismo máximo do futebol mundial proíbem a interferência dos governos nas federações nacionais.

RPM // RPC

Lusa/Fim