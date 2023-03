"Se compararmos esta qualificação com as duas anteriores -- na penúltima jornada para os Europeus de 2020 e 2022 --, a possibilidade de agora nos apurarmos na antepenúltima ronda é mais um avanço da nossa seleção", vincou, em declarações ao site da federação.

Depois dos triunfos por 44-27 sobre a Turquia, em casa, e 32-21 na visita ao Luxemburgo e por 29-23 na Macedónia do Norte, os 'heróis do mar' voltam a Matosinhos para defrontar o mesmo rival, sendo que um triunfo vale o êxito com o primeiro lugar do Grupo 1, completada a quarta de seis rondas.

"Por um lado, temos de pensar que a qualificação era uma obrigação nossa: com todo o respeito, Luxemburgo e Turquia são da zona média-baixa do andebol europeu. Podemos avançar na primeira posição, o que nos permitirá abordar a próxima convocatória de outra maneira", regozijou-se.

Apesar do triunfo por seis golos na casa do rival de domingo, Alexandre Cavalcanti não dá a vitória como garantida, recordando que se trata de um opositor com uma equipa "jovem, mas com muita qualidade".

"Conseguimos sair de lá com uma vitória e seis golos de vantagem, que era o nosso objetivo, para estarmos mais tranquilos em casa. Agora, só temos que fazer o nosso jogo. Temos melhor equipa e penso que vai ser um jogo difícil, mas temos o apoio do nosso público e o nosso objetivo é a vitória para passarmos o grupo na primeira posição", vincou o andebolista.

Portugal e Macedónia do Norte defrontam-se às 17:30 na Nave Costa Pereira do Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, com bilhetes ao preço único de cinco euros, num espaço com capacidade para 3.875 lugares.

Cumpridas três jornadas, Portugal soma o pleno de seis pontos, seguido da Macedónia do Norte com quatro, Turquia com dois e Luxemburgo ainda a zeros.

Os dois primeiros de cada um dos oito grupos juntam-se na fase final à anfitriã Alemanha e a Suécia, Espanha e Dinamarca, as três primeiras classificadas do Europeu de 2022, qualificando-se ainda os quatro melhores terceiros classificados.

