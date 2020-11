"O jogador chegou ao nosso país e informou-nos que havia vários casos positivos no seu clube. Pedimos um teste PCR e o resultado deu positivo. Foi colocado em isolamento no seu domicílio, recebendo tratamento preventivo, pelo que não estará presente na convocatória", explicou o médico da equipa hondurenha, Guillermo Toledo.

A mais recente bateria de despistagem do Boavista, realizada na terça-feira, revelou sete novos casos de infeção, que se juntam ao defesa Ricardo Mangas e ao médio Miguel Reisinho, ausentes na derrota com o Farense (3-1), no domingo, da sétima jornada.

Entre os infetados estão atletas, membros da equipa técnica e outros elementos do 'staff' do Boavista, cuja maioria das identidades é desconhecida, à exceção do treinador principal Vasco Seabra, tendo sido isolados do restante plantel para cumprirem isolamento.

Alberth Elis, com nove golos em 41 internacionalizações, está assintomático e vai falhar o jogo particular com a Guatemala, no domingo, no Estádio Mateo Flores, na Cidade da Guatemala, que será o último compromisso dos 'catrachos' em 2020.

Fora das opções do treinador Fabián Coito também está o avançado Jorge Benguché, em repouso absoluto, depois de ter chocado com o guarda-redes do Farense, Rafael Defendi, e o colega de equipa Yusupha Nije, saindo de maca e com colar cervical.

As Honduras preparam as meias-finais da Liga das Nações da CONCACAF, cujo embate diante dos Estados Unidos foi adiado para junho de 2021, devido à pandemia de covid-19, numa altura em que iniciarão a fase de apuramento para o Mundial2022.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,27 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 3.103 em Portugal.

