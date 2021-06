A Copa América está marcada para começar no Brasil no domingo.

"Somos um grupo coeso, porém com ideias distintas. Por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Conmebol, fosse ela sediada tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil", explicam os atletas da 'canarinha'.

"Todos os factos recentes nos levam a acreditar num processo inadequado", frisaram os jogadores.

Ainda assim, os jogadores lembram que são trabalhadores e profissionais de futebol e que têm "uma missão a cumprir com a histórica camisa verde-amarela pentacampeã do mundo".

"Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à Seleção Brasileira", concluíram.

A próxima edição da Copa América seria organizada de forma conjunta pela Argentina e pela Colômbia, mas os dois países, por diversas razões, desistiram de organizar o torneio, pelo que a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confiou então a missão ao Brasil, embora seja um dos países mais afetados pela pandemia em todo o mundo.

