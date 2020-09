"Perante o aparecimento de três casos, a UEFA tomou a decisão de adiar o jogo e nós, na saúde, tomámos a decisão de testar todas as pessoas envolvidas com esta equipa da Bielorrússia. Foram feitos 36 testes e, desses testes adicionais, mais três pessoas deram positivo, pelo que neste momento a comitiva da Bielorrússia tem seis casos positivos", revelou a responsável da Direção-Geral da Saúde (DGS), durante a conferência de imprensa regular sobre a pandemia da covid-19 em Portugal.

Quanto à possível data para a realização do jogo adiado, Graça Freitas disse desconhecer, justificando ser competência da UEFA em articulação com a Federação Portuguesa de Futebol.

Graça Freitas adiantou ainda que, além dos testes, foram tomadas medidas de isolamento profilático por parte das autoridades de saúde.

O encontro entre Portugal e Bielorrússia, do Grupo 7 de qualificação para o Europeu de sub-21, foi adiado na segunda-feira, depois de a autoridade de saúde decretar o isolamento do conjunto bielorrusso.

O jogo estava marcado para as 17:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com arbitragem do escocês Nicholas Walsh.

