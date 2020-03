Seferovic tem lesão muscular e desfalca Benfica para a receção ao Moreirense O avançado internacional suíço Haris Seferovic tem uma "lesão muscular na perna esquerda" e vai falhar a receção de hoje do Benfica ao Moreirense, em jogo da 23.ª jornada da I Liga de futebol. desporto Lusa desporto/seferovic-tem-lesao-muscular-e-desfalca_5e5cf06aee525212e21a4bab





Na lista de convocados hoje divulgada, Seferovic é o único ausente em relação às escolhas de Bruno Lage no último jogo, com os ucranianos do Shakhtar Donetsk, com o treinador 'encarnado' a manter os restantes 19 jogadores.

Seferovic, melhor marcador no campeonato da última época, com 23 golos, não tem sido uma primeira opção esta época, entrando muitas vezes como suplente e contabilizando seis golos, dois dos quais no campeonato.

No boletim clínico das 'águias', Seferovic junta-se a Jardel (rotura do ligamento lateral interno do joelho direito), André Almeida (lesão no tornozelo) e Gabriel (patologia ocular), em recuperação dos respetivos problemas.

O Benfica, primeiro classificado na I Liga, com 57 pontos, recebe o Moreirense, 12.º, com 26, em jogo com início marcado para as 20:45, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

Lista de 19 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos e Svilar.

- Defesas: Ferro, Rúben Dias, Tomás Tavares, Grimaldo e Nuno Tavares.

- Médios: Chiquinho, Weigl, David Tavares, Samaris, Florentino, Pizzi, Taarabt, Rafa e Cervi.

- Avançados: Vinícius, Jota e Dyego Souza.

