Petkovic chamou 25 jogadores, entre os quais Seferovic, com 17 repetentes em relação à convocatória de setembro e alguns outros regressos, como são os casos de Mehmedi e Xherdan Shaqiri, este de fora desde a fase final da Liga das Nações, em 2019.

A Suíça defronta em casa na quarta-feira a Croácia, em jogo particular, seguindo-se visitas a Espanha, em 10 de outubro, em Madrid, e Alemanha, em Colónia, em 13 de outubro, em jogos do grupo 4 da Liga das Nações.

Os helvéticos seguem em quarto e último lugar, com um ponto, num grupo liderado por Espanha (quatro pontos), seguido por Ucrânia (três) e Alemanha (dois).

"Nos próximos dias jogamos com três das seleções do topo mundial, estamos ansiosos por esses jogos. Somos otimistas, mas também realistas. Estamos em fase de desenvolvimento com vista ao Europeu de 2021, e no processo queremos melhorar", disse o selecionador.

