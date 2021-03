Como legenda de um vídeo dos últimos segundos da partida com a França, ganha por 29-28, na qual ficou garantida a vaga na capital japonesa, Rebelo reconheceu a "forma brilhante" como foi conseguido o apuramento.

"O que dizer deste momento com que a nossa Seleção de Andebol nos brinda, os heróis do mar, que acabam de se qualificar de forma brilhante para os Jogos Olímpicos? Com Quintana no coração, só posso dizer obrigado", escreveu, na rede social Twitter.

O governante referia-se ao guarda-redes Alfredo Quintana, do FC Porto e da seleção, que morreu em 26 de fevereiro, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.

Depois de vencer, nos últimos segundos, a França por 29-28, a 'armada' lusa 'carimbou' o passaporte para a capital japonesa, elevando para 54 o número de atletas apurados, uma vez que serão convocados 14 andebolistas para representar Portugal na prova.

O apuramento, conseguido no torneio de qualificação, garante ainda a presença numa modalidade coletiva em Tóquio2020, a única que ainda podia conseguir esta qualificação, lograda após vencer a Tunísia (34-27) no primeiro jogo e perder ante a Croácia (25-24) no sábado.

O andebol português vai estrear-se em Jogos Olímpicos.

