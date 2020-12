Ogier terminou a prova italiana, a última do campeonato, com o tempo de 2:15.51 horas, deixando o estónio Ott Tanak (Hyundai i20) na segunda posição, a 13,9 segundos, e o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) em terceiro, a 15,3.

Com estes resultados, e face ao abandono do anterior líder do campeonato, o galês Elfyn Evans (Toyota Yaris) ainda no sábado, Ogier somou 122 pontos contra os 114 de Evans, sagrando-se campeão pela sétima vez na carreira, depois dos títulos conquistados em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

