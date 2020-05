"Foi uma decisão tomada por acordo mútuo entre nós e Sebastian e os dois lados consideramos que seria do seu interesse. Não foi uma decisão fácil tendo em conta o valor de Sebastian como piloto e como pessoa ", disse o chefe de equipa da Ferrari, Mattia Binotto, citado no comunicado de imprensa.

Binotto salienta que Sebastian Vettel "já faz parte da história da escuderia, com 14 grandes prémios conquistados, é o terceiro piloto mais bem sucedido da equipa e também o que mais acumulou pontos".

"Nestes cinco anos, terminou três vezes entre os três primeiros do campeonato, contribuindo significativamente para a presença constante da equipa nos três primeiros da classificação dos construtores", refere.

Em nome da Ferrari, quero agradecer a Sebastian o seu profissionalismo e qualidades humanas durante estes cinco anos, nos quais compartilhamos tantos grandes momentos. Ainda não conseguimos conquistar um título mundial juntos, o que seria o quinto para ele, mas acreditamos que ainda podemos aproveitar ao máximo esta temporada incomum de 2020", conclui Binotto.

Sebastian Vettel, por seu lado, explicou que o seu relacionamento com a Ferrari terminará no final de 2020 e disse que "para obter os melhores resultados possíveis neste desporto, é vital que todas as partes trabalhem em perfeita harmonia".

"A equipa e eu percebemos que não há mais um desejo comum de permanecer juntos além do final desta temporada e os assuntos financeiros não tiveram nenhum peso nesta decisão conjunta. Não acho que seja assim que se tome certas decisões e nunca será", disse.

Citado pela agência espanhola Efe, Vettel diz ainda: "A Ferrari ocupa um lugar especial na Fórmula 1 e espero que tenha todo o sucesso que merece. Por isso, quero agradecer a toda a família Ferrari e, acima de tudo, aos seus apoiantes em todo o mundo pelo apoio que me deram ao longo dos anos. O meu objetivo é terminar a temporada com a Ferrari na esperança de compartilhar bons momentos, para acrescentar a tudo o que desfrutamos até agora"

