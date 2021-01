Sebastian Bühler, Dakar, Etapa 1: “Cometi um erro de navegação no início”

Tal como aconteceu com outros pilotos bem classificados no prólogo de sábado, Sebastian Bühler não evitou um erro de navegação que comprometeu o seu resultado na etapa 1.