Sebastian Bühler, Dakar 2020: "Quero terminar com um bom lugar" A etapa de hoje disputou-se entre Al-`Ula e Há'il e, depois de 353 km cronometrados, Sebastian Bühler conseguiu terminar na 21ª posição, a 23m33 de Toby Price.





“Foi uma etapa difícil e tínhamos quase 200 km fora de pista no final. Acho que me saí bem hoje, tentei não ir muito rápido para não cometer nenhum erro. O rally é muito longo e eu quero terminar com um bom lugar. Então, vamos ver como vai ser amanhã”, explicou o piloto da Hero Motosports.

O dia de hoje fez-se, predominantemente, em areia e, tal como se antevia, foi extremamente difícil para todos os participantes. No entanto, Bühler continuou com a consistência a que nos tem vindo a habituar e segue para a etapa 6 no 18º lugar da geral.

