Sebastian Bühler, Dakar 2020: "Havia um way-point muito difícil de encontrar" A classificação de hoje sofreu inúmeras alterações depois da decisão tomada pela direção de prova e o português foi um dos muitos afetados pela situação.





A classificação de hoje sofreu inúmeras alterações depois da decisão tomada pela direção de prova e o português foi um dos muitos pilotos afetados pela situação.

Apesar das dificuldades de navegação encontradas, Bühler mostrou-se satisfeito com a etapa de hoje, depois de terminar na 20ª posição. “Gostei muito da etapa de hoje. Foi muito boa com pistas muito rápidas. A moto esteve muito bem, o que foi bastante positivo”, disse o piloto que foi o português mais bem classificado nesta terceira etapa do Rally Dakar.

No entanto, quando Sebastian Bühler deu as primeiras declarações após o final da prova, estava com dúvidas em relação a um dos way-points do dia. Havia um way-point muito difícil de encontrar. Muitos pilotos dizem que não estava lá por isso temos de esperar para ver o que vai acontecer”.

O piloto da Hero MotoSports segue para a quarta etapa da prova, atrás de António Maio, na 23ª posição da geral.

Foto: HeroMotosports