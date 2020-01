Sebastian Bühler, Dakar 2020: “Estamos num bom caminho” Depois de um longo e complicado percurso, Sebastian Bühler terminou na 32ª posição na etapa que marcou o arranque do Rally Dakar deste ano. desporto MotoSport desporto/sebastian-buhler-dakar-2020-estamos-num-bom_5e11ec0db846211c158b4445





Depois de um longo e complicado percurso, composto por vários tipos de terreno, Sebastian Bühler terminou na 32ª posição na etapa que marcou o arranque do Rally Dakar deste ano.

O piloto português de 25 anos é a aquisição mais recente da Hero MotoSports e assinalou hoje a sua estreia com a equipa, fechando o dia a 35m13 do líder, Toby Price. “Foi muito bom e sinto-me muito bem na moto”, afirmou Bühler.

“Tivemos zonas muito rápidas

e secções com muitas pedras. É apenas o início do rally e acho que estamos num

bom caminho e vamos continuar assim”, disse o jovem piloto que não podia estar

mais satisfeito com a oportunidade de correr com os melhores, aos comandos da

sua nova moto.

Foto: Hero MotorSports