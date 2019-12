Sebastian Bühler: “A adaptação à Hero está a correr muito bem” Sebastian Bühler concedeu ao Offroad Moto a sua primeira entrevista após o anúncio da sua contratação pela Hero Motosports. Vejam em exclusivo o que tem para dizer o jovem luso-germânico. desporto MotoSport desporto/sebastian-buhler-a-adaptacao-a-hero-esta-a_5dfd2fa329922c79774e742a





Sebastian Bühler concedeu ao Offroad Moto a sua primeira entrevista após o anúncio da sua contratação pela Hero Motosports. Vejam em exclusivo o que tem para dizer o jovem luso-germânico.

Apenas no teu segundo ano nos Rally Raids, já estás numa equipa oficial. Como surgiu esta oportunidade?

“O mundo das motos é a minha vida, dou e sempre dei o meu melhor em todos os aspetos. Este ano surgiu esta esperada oportunidade e estou ansioso para poder competir pela Hero Motorsport Team Rally“.

Vais ter como companheiros de equipa o Paulo Gonçalves e o Joaquim Rodrigues. Tens vindo a treinar com eles? Achas que a ajuda deles vai facilitar a tua adaptação à moto e à equipa?

“Sim, tenho feito vários treinos com o Joaquim Rodrigues e com o Paulo Gonçalves. Consigo sempre aprender e evoluir com a experiência deles. A adaptação à Hero está a correr bem. Trata-se de uma moto muito segura e fácil de conduzir, uma vez que já tem alguns anos de evolução”.

Em 2019 foste um dos melhores rookies do Dakar. A prova estreia este ano na Arábia Saudita. Que objetivos tens para o Dakar 2020?

“O meu objetivo é continuar a aprender e evoluir. Apesar de já ter feito um Dakar, este ano vai ser uma experiência completamente nova uma vez que vou fazer parte de uma equipa de fábrica e também porque é a primeira vez na Arábia Saudita. O meu objetivo é chegar ao final de cada etapa, dando sempre o meu melhor, e no final do dia poder dizer que fiz uma prova segura e com boa navegação”.

(Foto: A2 Comunicação)