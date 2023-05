"Temos uma nova situação agora. Trabalhámos muito durante esta época pelos nossos objetivos. Se estivermos focados em nós e vencermos no domingo, seremos campeões da I Liga portuguesa. É uma grande motivação para nós", expressou o treinador alemão.

Em conferência de imprensa de antevisão ao dérbi, no centro de treinos do Benfica, no Seixal, Roger Schmidt lembrou as dificuldades que o Sporting irá aplicar, por ser "uma grande equipa, com qualidade individual, criatividade e velocidade, uma abordagem tática clara, um muito bom treinador e muito perigoso nos momentos de transição".

"Penso que é um jogo difícil no domingo, mas estamos em grande forma, jogámos bom futebol nas últimas semanas. Respeitamos o adversário, mas estamos completamente focados nos 90 minutos e confiamos profundamente em nós. Estamos preparados para fazer uma boa partida e vencer o jogo", afirmou o técnico germânico, de 56 anos.

Frisando ser um 'não-assunto' o local onde o Benfica se pode sagrar campeão, uma vez que o poderá ser na casa do rival lisboeta, algo que somente aconteceu numa ocasião, há 48 anos, Roger Schmidt abordou possíveis alterações no 'onze' inicial para domingo.

"O Bah está de volta, o Gilberto está disponível e todos os jogadores a treinar estão agora muito bem e completamente focados. A qualidade no treino é de topo e todos estão prontos para jogar. Temos de encontrar o equilíbrio certo na equipa. O Fredrik [Aursnes] esteve muito bem como lateral direito nos últimos jogos, muitos jogadores na frente estão em grande forma e o Fredrik é muito flexível em várias posições", disse.

Roger Schmidt explicou ainda que o Benfica tenta sempre jogar com o "futebol ideal" e a acreditar no seu estilo de jogo, assente em "muita atividade e posse de bola, pressão e momentos de transição", para aumentarem "a probabilidade de criar oportunidades".

O líder Benfica, com 83 pontos, visita o Sporting, quarto classificado, com 70, em dérbi da 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no domingo, às 20:30, que terá a arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

