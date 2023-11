Em conferência de imprensa, no Seixal, o técnico recordou que, no final de março, renovou contrato até 2026 porque gosta de "estar no Benfica" e assumiu que quando o fez não esperava ter sempre sucesso, mas frisou que isso não pode ser motivo para que as 'águias' percam a confiança nele.

"Não pode ser motivo para perder a confiança do Benfica e para a minha posição. Sinto a confiança do clube, o meu objetivo é ficar até 2026 e dizer adeus ao Benfica no Marquês de Pombal. É o meu objetivo e acredito que é possível", concluiu o técnico, após ser questionado sobre o impacto que o resultado do encontro de domingo pode ter no seu futuro no clube da Luz.

Antes, Schmidt já tinha explicado que assumiu a responsabilidade pela derrota frente à Real Sociedad (3-1), na quarta-feira, na Liga dos Campeões, porque como treinador é o "responsável por tudo", mas lembrou que "perder jogos faz parte do futebol".

"Quando renovei o meu contrato, não achava que íamos ganhar todos os títulos até 2026. Temos de trabalhar muito duro por cada título, como na época passada, mas quando estás em dificuldades numa competição não é uma vergonha. Jogámos contra grandes equipas. Veja o Inter Milão, como joga também na Serie A, a Real Sociedad é uma das melhores equipas da Europa neste momento", analisou.

Por isso, admitiu que o Benfica não está "ao seu melhor nível neste momento", mas insistiu que isso "faz parte do futebol" e mostrou ambição em continuar a ganhar títulos.

"O que temos de fazer é olhar em frente, aceitar, sermos profissionais, trabalhar no duro e mostrar uma boa reação já no próximo jogo. Estamos longe de perder a nossa confiança. Estamos unidos como grupo e nos próximos anos espero que consigamos ganhar muitos títulos", apontou.

O Benfica recebe o Sporting no domingo, em encontro da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.

A equipa orientada por Roger Schmidt segue em segundo lugar na classificação, a três pontos dos 'leões', mas despediu-se da Liga dos Campeões na quarta-feira, após somar, na visita à Real Sociedad, a quarta derrota noutros tantos encontros na competição, em que ocupa o último lugar do Grupo D.

